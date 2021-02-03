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В Крыму считают, что анонимность позволит привлечь больше инвесторов на полуостров

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что участником особого правового режима сможет стать любое зарегистрированное на территории России юридическое лицо, реализующее инвестпроект в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Особый правовой режим, который позволит заходящим в Крым инвесторам сохранить анонимность и не попасть под санкции, поможет привлечь новые проекты на полуостров. Такое мнение высказала ТАСС в среду заместитель председателя Совета министров Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико.

Ранее в среду сообщалось, что Минэкономразвития РФ разработало законопроект, которым предлагается создать в Крыму особые административные районы (ОАР). Они дадут, в частности, возможность сохранения конфиденциальности инвестора.

"Это была инициатива субъекта, в течение последних полутора лет мы работали с министерством экономического развития. Понимаем, что это (ситуация с санкциями) в целом является препятствием для развития. Проект может быть в пищевой промышленности, сфере туризма, еще что-то - не важно. Для нас важно, что будет рост капитальных инвестиций в субъект РФ", - сказала Кивико.

Новые возможности

Она пояснила, что норма может быть полезна не только для новых инвесторов, которые пока не заходят на полуостров, но и для уже присутствующих здесь предприятий. Например, если крымская компания запланирует крупный проект и будет привлекать средства из других регионов РФ.

"Мы не хотим, чтобы предприятия, работая в Крыму, попадали под санкции из-за географического присутствия - это несправедливо ни экономически, ни политически, ни социально. Ни в одном другом субъекте РФ этого нет, и мы хотим, чтобы наши предприятия имели те же возможности, что и в других субъектах РФ", - подчеркнула собеседница агентства.

В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что стать участником ОАР, если он будет создан, сможет любое зарегистрированное на территории Российской Федерации юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект в Крыму или Севастополе. Однако для этого объем капитальных вложений должен составлять не менее 150 млн рублей.

По ее данным, деятельность участника ОАР должна быть направлена на развитие действующих и создание новых производств, развитие туристической деятельности и деятельности по санаторно-курортному лечению или на развитие транспортной и других инфраструктур.

"Учитывая особое геополитическое положение территорий Крыма и Севастополя, придание этим субъектам РФ статуса особых административных районов будет являться новым инструментом привлечения инвестиций в регионы и позволит нивелировать потенциальные риски инвесторов, связанные с незаконными санкциями со стороны некоторых стран", - добавила сенатор.

Она отметила, что это не единственная мера для привлечения инвесторов на полуостров. В Крыму и Севастополе функционирует свободная экономическая зона и действует особый режим, который в том числе дает возможность создавать и развивать бизнес при значительных налоговых послаблениях.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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