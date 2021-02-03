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Вучич заявил, что "Балканский поток" способствует энергетической стабильности Сербии

Сербский лидер ранее сообщил, что цена газа из нового трубопровода составит $155 за 1 тыс. кубометров

БЕЛГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") способствует энергетической стабильности Сербии. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Вучич отметил важность газопровода "Балканский поток", который способствует энергетической стабильности Сербии", - говорится в заявлении администрации сербского лидера.

1 января президент Сербии Александар Вучич дал старт запуску газопровода "Балканский поток" в Сербии, после чего природный газ из России начал поступать в республику. Сербский лидер сообщил, что цена газа из нового трубопровода составит $155 за 1 тыс. кубометров, тогда как ранее 1 тыс. кубометров стоила Белграду $240.

Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд кубометров газа в год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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