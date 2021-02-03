МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в январе снизились впервые с августа 2020 года, составив 10,5%. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Инфляционные ожидания населения в январе, по данным опроса ООО "инФОМ", снизились впервые с августа 2020 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,5% (-1 п. п. к декабрю)", - отмечается в документе.

При этом наблюдаемая населением инфляция продолжила возрастать, составив 12,8% (+0,8 п. п. к декабрю). "По отдельным подгруппам респондентов изменение было весьма неоднородным. Для респондентов со сбережениями снижение ожиданий было большим, а рост оценок наблюдаемой инфляции - гораздо меньшим, чем для респондентов без сбережений. Инфляционные ожидания домашних хозяйств, имеющих сбережения, и ощущаемая ими инфляция, как правило, ближе к динамике цен, фиксируемой статистикой", - подчеркивается в документе.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит 3,5-4% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.