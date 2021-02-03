Новак: Россия нацелена на 100% выполнение сделки ОПЕК+

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Странам ОПЕК+, которые участвуют в сделке по сокращению добычи нефти, нужно уделить особое внимение динамике добычи в странах, которые не присоединились к соглашению, но имеют большие объемы добычи. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на министерском мониторинговом комитете ОПЕК+, которое было показано по "России-24".

"Нам необходимо особо уделять внимание динамике добычи нефти крупных производителей, которые не участвует в совместных действиях", - заметил он.

По его словам, Россия и другие страны ОПЕК+ нацелены на 100% выполнение сделки. "Нашей ключевой задачей должно оставаться обеспечение стопроцентной реализации действующего соглашения. Тот механизм, который сегодня работает уже на протяжении нескольких лет, является наглядным примером объединения усилий в целях общего блага и сбалансированного рынка", - добавил вице-премьер.

Перспективы восстановления рынка

Россия наблюдает рост оптимизма на мировом рынке относительно перспектив восстановления спроса на нефть. Это связано с начавшейся массовой вакцинацией от COVID-19, заявил вице-премьер.

"Мы в настоящее время находимся в той стадии, на фоне распространения массовой вакцинации и улучшения макроэкономической повестки, - наблюдается рост оптимизма со стороны общественности по отношению к перспективам восстановления мирового нефтяного спроса", - сказал Новак.