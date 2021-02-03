TikTok ввела функцию замедления распространения недостоверных видео в США и Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Руководство социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, в среду ужесточило подход к распространению недостоверной визуальной информации в сегментах платформы на территории США и Канады. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте TikTok.

Как пояснила менеджер по вопросам продукции, доверия и безопасности Джина Эрнандес, новая функция предусмотрена для ситуаций, когда визуальный контент описывает развивающиеся события и не поддается проверке сторонними экспертами. В этом случае администраторы соцсети снабжают видео маркировкой, предупреждающей пользователей о том, что TikTok не способен пока однозначно подтвердить достоверность клипа. Аналогичное предостережение появляется и в учетной записи автора видео.

При намерении пользователя оценить такой контент или поделиться им настоятельное предупреждение появляется снова. Пользователю предоставляется время обдумать свои действия перед тем, как изменить свое решение или последовать ему. "Эта функция будет внедряться в предстоящие недели повсеместно, начиная с США и Канады сегодня", - уточнила Эрнандес. По ее словам, экспериментальная проверка функции позволила снизить показатель обмена сомнительными видео на 24%, а уровень их одобрения пользователями - на 7%.

14 августа прошлого года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорилось, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября 2020 года Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.