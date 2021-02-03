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Пандемия COVID-19

Армения готова приобрести вакцину "Спутник V"

Страна также поблагодарила РФ за оказание регулярной помощи в борьбе с пандемией

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Армения активно ведет переговоры с Россией по вопросу закупки вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом в среду сообщила глава Минздрава республики Анаит Аванесян на встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным.

"Для нас очень важно тесное сотрудничество с российской стороной, регулярное информирование и обмен опытом. Сегодня наши специалисты активно ведут переговоры по закупке российской вакцины "Спутник V". В этом контексте хочу отметить, что Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы COVAX FACILITY, и мы готовы приобрести российскую вакцину также в рамках этой инициативы", - цитирует Аванисян пресс-служба министерства.

Она также поблагодарила российскую сторону за оказание регулярной помощи в борьбе с пандемией.

В понедельник в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что российская вакцина "Спутник V" одобрена Министерством здравоохранения Армении.

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АрменияПандемия COVID-19
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