Саудовская Аравия надеется, что Ирак и Казахстан скоро компенсируют перепроизводство нефти

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассчитывает, что Ирак и Казахстан в скором времени компенсируют задолженности по сокращению добычи нефти, заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое транслировал телеканал "Россия-24".

Он уточнил, что Нигерия практически компенсировала перепроизводство нефти.

"У ряда стран срок возмещения компенсационных объемов был сокращен. Нигерию можно похвалить за достигнутый прогресс в этом направлении. Я надеюсь, что этот вопрос будет снят в скором времени с повестки ОПЕК, - сказал министр. - Я также надеюсь, что и Ирак в скором времени закончит эту процедуру. Также не забудем про Казахстан. Я призываю коллег выполнять свои обещания".

К декабрю 2020 года излишняя накопленная добыча в ОПЕК+ достигла 2,68 млн б/с. Из этого объема на страны ОПЕК приходится 1,26 млн б/с, страны "не ОПЕК" - 1,4 млн б/с. Участники соглашения о сокращении добычи нефти должны ликвидировать это перепроизводство до конца марта 2021 года путем дополнительного снижения добычи в ближайшие месяцы. Для этого страны - участницы предоставляют компенсационные графики добычи в секретариат ОПЕК.