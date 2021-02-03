Портфель факторинга в Росиии вырос почти на треть в 2020 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Совокупный портфель российского факторинга в 2020 году, по предварительной оценке, вырос почти на треть по сравнению с предыдущим годом и превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Банка России по итогам встречи представителей бизнес-объединений с руководством ЦБ.

"По предварительной оценке совокупный портфель российского факторинга в 2020 году вырос почти на треть по сравнению с предыдущим годом и превысил 1 трлн рублей, а объем выдачи - более 3 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2021 году Банк России организует пилотный проект по созданию факторинговой онлайн-платформы на "Мастерчейн". Как сообщалось ранее, "Мастерчейн" представляет собой блокчейн-сеть для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками. Данная платформа позволяет оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка смогут предоставлять клиентам принципиально новые услуги и продукты.

"Также предпринимателям предложено обратить внимание на краудинвестинговые платформы как канал привлечения финансирования. В настоящее время зарегстрирована 21 платформа и государство компенсирует МСП (малым и средним предприятиям - прим. ТАСС) часть затрат для доступа к такой платформе", - уточнили в ЦБ.

Помимо развития традиционного банковского кредитования малого и среднего бизнеса, в последнее время немало внимания уделяется выходу субъектов МСП на фондовый рынок - выпуску облигаций. Благодаря госсубсидиям и поддержке со стороны Банка России, начиная с 2019 года, на площадке сектора роста Московской биржи состоялось 25 размещений облигаций субъектов МСП на общую сумму почти 9 млрд рублей, добавили в пресс-службе.