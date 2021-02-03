Цена нефти выросла на оптимистичных заключениях мониторингового комитета ОПЕК+

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,12%, до $58,74 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:21 мск.

Нефть WTI торговалась на отметке $55,84 за баррель (+2,2%).

В министерский мониторинговый комитет входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении. Основная функция мониторингового комитета, работу которого возглавляют Россия и Саудовская Аравия, заключается в контроле соблюдения сделки. Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2020 года план по сокращению добычи нефти на 7,7 млн б/с был выполнен на 99%. В то же время в ОПЕК+ накопились долги за недовыполненные квоты в предыдущие месяцы, комитет регулярно проверяет темпы их компенсации.

В начале января страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на февраль и март. Согласно этим условиям, Россия и Казахстан смогут нарастить добычу нефти на 150 тыс. б/с в течение двух месяцев, а Саудовская Аравия и все остальные члены ОПЕК+, напротив, усилят сокращение добычи в общей сложности на 1,4 млн б/с.