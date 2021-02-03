Титов заявил, что речи об отмене ИП в России в ближайшие годы не идет

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вопрос отмены института индивидуальных предпринимателей (ИП) в России является лишь предметом интереса экспертов, в ближайшие годы об этом речи не идет. Об этом сообщил в среду ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Речь идет о общих принципах налоговой системы, в соответствии с которыми должны разделяться люди, которые работают сами на себя, и люди, которые организуют вокруг себя масштабный бизнес с наемными работниками. Тем не менее в ближайшие годы речи об отмене института индивидуальных предпринимателей быть не может. Слишком много у малого бизнеса нерешенных проблем, и ни одна из фактических льгот, которыми он располагает, отменяться не должна", - сказал Титов.

По его словам, идея однозначного разделения бизнеса на самозанятых и юридических лиц - "философски правильная в дальней перспективе, но пока что это предмет интереса экспертов, но не власти".

Ранее в интервью ТАСС бизнес-омбудсмен РФ оценил возможность отмены этой идеи, которую высказывали эксперты Института экономики роста им. Столыпина. Он отметил, что во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица - компании. Однако подчеркнул, что в России многие привыкли к системе, где есть ИП, поэтому "так просто рубить это топором невозможно".

Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 января, в России зарегистрировано свыше 3,3 млн индивидуальных предпринимателей и почти 2,4 млн юридических лиц. Также ранее сообщалось о более чем 1,5 млн зарегистрированных самозанятых.