Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 26 января по 1 февраля 2021 года замедлилась до нулевого уровня после роста на 0,2% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

Как в России борются с ростом цен на продукты

С начала года потребительские цены выросли на 0,7%.

Недельная инфляция в России оказалась нулевой впервые с конца сентября.

По данным Минэкономразвития, пик годовой инфляции в РФ еще не пройден, снижение потребительских цен начнется во II квартале года.

Стоимость продуктов

Стоимость сахара в России за неделю с 26 января по 1 февраля 2021 года снизилась на 0,6%, подсолнечного масла - на 0,5%, говорится в материалах Росстата.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

"Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,6%, в том числе в 34 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1%, в 15 субъектах - на 1,1-9,2%. В 23 субъектах цены выросли на 0,1-0,9%, в 4 субъектах - на 1,0-7,6%. В 9 субъектах цены не изменились", - отмечает ведомство.

По данным Росстата, цены на подсолнечное масло в среднем по Российской Федерации снизились на 0,5%, в том числе в 23 субъектах - на 0,1-1,0%, в 13 субъектах - на 1,1-6,5%. В 17 субъектах цены не изменились. В то же время в 21 субъекте цены на масло подсолнечное выросли на 0,1-0,6%, в 11 субъектах - на 0,7-1,5%.

Неделей ранее сахар в РФ подешевел на 0,5%, масло - на 0,1%.

В Росстате также сообщили о том, что за прошедшую неделю цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 0,2%, в том числе в 20 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1%, в 9 субъектах - на 1,1-3,3%. В 12 субъектах цены не изменились. В 26 субъектах цены выросли на 0,1-1,0%, в 18 субъектах - на 1,1-3,5%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,6%, в том числе на огурцы - на 6,9%, морковь - на 2,4%, помидоры - на 1,9%, картофель и лук репчатый - на 1,5%, капусту белокочанную - на 1,3%.

За отчетный период, по данным Росстата, выросли цены: на мясо кур и маргарин - на 0,5%, говядину, баранину, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, водку, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,2%, колбасы, творог жирный, сыры сычужные, смеси сухие молочные для детского питания, крупу гречневую, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,6%, в том числе на огурцы - на 6,9%, морковь - на 2,4%, помидоры - на 1,9%, картофель и лук репчатый - на 1,5%, капусту белокочанную - на 1,3%.

Также цены снизились на пшено - на 0,5%, конфеты шоколадные и соль поваренную - на 0,3%, рис и карамель - на 0,2%, масло сливочное, сметану, консервы мясные и овощные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель и печенье - на 0,1%. Цены на свинину, сосиски, сардельки, консервы мясные, молоко пастеризованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия, муку пшеничную и чай черный не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: бромгексин - на 0,5%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и валокордин - на 0,2%, алмагель, флуоцинолона ацетонид, офтан катахром, троксерутин, ренни - на 0,1%. Цены на линекс не изменились.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,7%, мыло хозяйственное и прокладки женские гигиенические - на 0,2%, подгузники детские, сухие корма для животных - на 0,1%. Цены на пасту зубную не изменились. В то же время цены на бумагу туалетную и пеленки для новорожденных снизились на 0,4%, порошок стиральный - на 0,3%, мыло туалетное, щетки зубные - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили иностранных марок - на 0,7%, майки, футболки мужские и сигареты с фильтром отечественные - на 0,3%, электропылесосы напольные, кроссовые туфли для взрослых, колготки женские - на 0,2%, костюмы спортивные, носки, гольфы и кроссовые туфли для детей, носки мужские - на 0,1%.

Не изменились цены на легковые автомобили отечественные, брюки из джинсовой ткани и футболки детские. Цены на шампуни снизились на 0,2%, телевизоры и смартфоны - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

Расчет индекса потребительских цен

Росстат актуализировал структуру потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2021 году. В частности, доля продовольственных товаров увеличена на 1,2 процентного пункта (п.п.) и снижены доли непродовольственных товаров и услуг, говорится в сообщении ведомства.

"Оценка индекса потребительских цен за период осуществляется на основе данных об изменении средних потребительских цен на товары и услуги с учетом их доли в потребительских расходах населения. Структура потребительских расходов населения актуализирована для расчета оценки индекса потребительских цен в 2021 году", - отмечается в сообщении.

В результате пересмотра структуры расходов населения доля продовольственных товаров увеличилась в среднем на 1,2 п.п., доли непродовольственных товаров и услуг снизились на 0,2 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Оценка ИПЦ, а также средние цены и их изменения на товары и услуги на 1 февраля 2021 года рассчитаны исходя из сопоставимых цен за предыдущую неделю с учетом актуализации структуры потребительских расходов населения и объемов потребления товаров и услуг в регионах. "Это позволяет сохранить временные ряды и обеспечить корректность сравнения с предыдущими периодами", - поясняют в статслужбе.

В структуре расходов в группе продуктов питания увеличилась доля потребления сахара, масла подсолнечного, яиц, гречки, риса, вермишели и макаронных изделий, а также муки. Например, доля потребления сахара в уточненной структуре потребительских расходов населения выросла на 0,1 п.п. Таким образом, его удешевление за неделю на 0,2% оказало существенное влияние на формирование итогового результата. Потребление мяса различного типа, рыбы, а также молочных продуктов осталось на прежнем уровне. Увеличение доли расходов на плодоовощную продукцию на 0,6 п.п. в большей степени связано с опережающей динамикой цен, отмечают в Росстате.

В группе непродовольственных товаров незначительно снизилась доля потребления товаров гигиены и первой необходимости, в том числе хозяйственного мыла, стирального порошка, жидких чистящих и моющих средств, зубной пасты, а также ряда лекарственных средств, например, корвалола, кетопрофена (противовоспалительный препарат), троксерутина (препарат для лечения болезней вен), флуоцинолона ацетонида (противовоспалительная мазь). Кроме того, в структуре потребительских расходов снизилась доля туристических (результат действия ряда ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19) и банковских (снижение комиссий и обязательных платежей) услуг.

По данным Росстата, с учетом актуализации структуры потребительских расходов за неделю, с 26 января по 1 февраля 2021 года, инфляция составила 0,03%, с начала года - 0,7%.