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Поезд Москва - Минск возобновит курсирование 8 февраля

В пути следования он будет делать две остановки для посадки и высадки пассажиров на территории РФ - в Смоленске и Вязьме

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Поезд №1/2 Москва - Минск формирования Белорусской железной дороги отправится в первый рейс из Минска после длительного перерыва 8 февраля, говорится в сообщении РЖД.

В обратном направлении - из Москвы - он отправится 9 февраля, и далее будет курсировать через день.

Согласно графику, из Минска поезд будет отправляться в 22:10 и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 08:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующий день в 07:26. В пути следования поезд будет делать две остановки для посадки и высадки пассажиров на территории РФ - в Смоленске и Вязьме.

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