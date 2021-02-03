Россельхознадзор разрешил поставки помидоров с 12 азербайджанских предприятий

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года разрешил поставки в РФ помидоров с 12 азербайджанских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В целях снятия действующих ограничений на поставки растительной продукции Россельхознадзором совместно с Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики проводятся видеоинспекции азербайджанских предприятий на предмет отсутствия заражения их томатной молью (Tuta absoluta (Povolny). Учитывая отрицательные результаты карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных по итогам проведенных с 14 по 29 января видеоинспекций, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 5 февраля 2021 года ввоз томатов под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.

Речь идет о предприятиях Amoris (Ленькоранский район, село Хархатан), Alza Holding-1 (город Баку, Насиминский район), "БВБ Крестьянское фермерское хозяйство" (Сабирабадский район, cело Куркенди), H and M Agro (город Баку, Ясамальский район), Aqroinnova (город Баку, Насиминский район), Argo (город Баку, Ясамальский район), Agro-Land-AZ (Xазарский район, поселок Мардакян), A-Alyans (город Баку, Наримановский район), "Гулиев башир шаин" (город Баку, Насиминский район), Paradise Agro (Абшеронский район, поселок Говсан), T Tomatoes (Хазарский район, поселок Зиря), "Курдамир агро" (Курдамирский район, город Курдамир).

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 уведомлений (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции, на которые не получил ответа. Затем Россельхознадзор снял запрет для части предприятий.