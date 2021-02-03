В Минцифры предложили вывести геолокацию из-под тайны связи

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Это в том числе позволит упростить поиск пропавших людей, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Согласно действующему законодательству, тайна связи - гарантированное право гражданина, а любые ограничения на тайну связи допускаются только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда - без него доступ к ним есть только у отправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон о связи, конкретно - в статью 63 ("Тайна связи"). В дополнение к уже имеющимся положениям статьи добавится пункт о том, что сведения, которые используются в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием и содержащие данные об объемах и стоимости оказанных услуг связи, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Это же касается и сведений радиоэлектронных средств (РЭС) оператора связи о геолокации смартфонов.

Уточнить пределы тайны связи

По словам замглавы Минцифры Олега Иванова, сейчас координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой обязаны обеспечивать операторы связи. Координаты же не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, в то время как при поиске пропавших людей "счет идет на часы", считает он.

"Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан", - цитирует замминистра пресс-служба Минцифры.

В целом разработка законопроекта проходит в целях выполнения одного из мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика", а также в соответствии с поручением президента РФ от 1 сентября 2020 года, согласно которому правительство совместно с Госдумой и Общественной палатой должны доработать проект федерального закона № 546865-7, "предусматривающего определение местоположения оконечного оборудования абонентов в сети подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного поиска пропавших без вести людей".

Разработанный Минцифры законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ФОИВы, затем будет представлен на общественное обсуждение, добавили в пресс-службе министерства.