В РФПИ заявили, что "Спутник V" могут одобрить к применению в ЕС в феврале - начале марта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть одобрено в ЕС в феврале - начале марта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы подали документы на одобрение [вакцины "Спутник V"] в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта", - сказал он.

Ранее Дмитриев сообщал, что первый этап получения разрешения на применение российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" на территории Евросоюза запланирован на конец января. По его словам, речь идет о так называемой научной консультации. Заявка на получение разрешения на экстренное применение (EUА, Emergency Use Authorization) вакцины "Спутник V" была подана РФПИ 22 декабря.