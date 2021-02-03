РБК: страховая группа "Согаз" стала владельцем 20% Первого канала

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" стала владельцем 20% Первого канала, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

Как следует из распоряжения правительства от 30 января 2021 года, председатель правления "Согаз" Антон Устинов выдвинут в кандидаты в совет директоров Первого канала. Помимо Устинова в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и гендиректор канала Константин Эрнст. Источники РБК выяснили, что появление в этом списке руководителя "Согаза" обусловлено тем, что страховщик является акционером Первого канала. По их словам, доля "Согаза" в Первом канале на данный момент составляет 20%.

С лета 2018 года 20% Первого канала принадлежало Роману Абрамовичу, весной 2019 года его приобрел ВТБ. Осенью 2020 года банк объявил, что перестал быть владельцем пакета акций, не уточнив, кому он перешел. Тогда источники РБК отмечали, что 20% вновь вернулись Абрамовичу.

Теперь этот пакет у "Согаза", утверждают сейчас собеседники РБК. Когда изменился состав акционеров - они не уточняют. Издание добавляет, что необходимая нормативная правовая база для увеличения уставного капитала Первого канала должна быть готова к концу марта, следует из декабрьского указа президента Владимира Путина. Собеседник РБК на рынке уточняет, что в результате частными акционерами Первого канала будут ВТБ, "Согаз" и "Национальная медиа группа".

Представитель "Согаза" отказался от комментариев изданию. РБК направил запросы в пресс-службы Первого канала, Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ. Издание также направило запрос в Минцифры РФ.

Акционерами Первого канала также являются Росимущество (38,9%), ФГУП "ИТАР-ТАСС" (9,1%), ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" (3%). Оставшиеся 29% принадлежат "Национальной медиа группе".

Ранее в пресс-службе Минцифры ТАСС сообщали, что государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала до не менее 34% с 51%, получив "золотую акцию" в компании. В министерстве отмечали, что увеличение уставного капитала телеканала происходит согласно указу президента РФ и "принято ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала".