РГ: роуминг в рамках ЕАЭС планируется отменить к 2025 году

МОСКВА, 3 февраля./ТАСС/. Роуминг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется отменить к 2025 году, сообщает "Российская газета" со ссылкой на министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армана Шаккалиева.

"Справедливый тариф", то есть тариф "Как дома" в рамках союза - основа свободного общения. Ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Допустим, вы едете из России в Казахстан, а у вас сохраняется российский тариф, это свобода общения во всех отношениях", - пояснил газете Шаккалиев. Он добавил, что "выравнивание домашних и роуминговых тарифов - объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза".

Министр также отметил, что важный аспект - обеспечить fair play в применении "Справедливого тарифа". "Гражданин Кыргызстана не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая в России. Мы установим временное ограничение - месяц. Если превышаешь срок - покупай российскую симку, это логично. И нужно решить вопросы технологические. Наш план - это создание таких условий, чтобы к 2025 году мы, находясь в гостях, чувствовали себя как дома", - комментирует Шаккалиев.

По его словам, в декабре российская сторона представила в ЕЭК консолидированное предложение к проекту плана перехода. "В конце января на рабочей группе мы обсудили интеграцию антифродовых систем операторов связи государств-членов и организацию прямых стыков между ними. Мы создали подгруппу, которая займется их решением", - рассказал Шаккалиев в интервью изданию.

Он добавил, что снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным и проходить по утвержденному графику. "Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост потребления, компенсирующего потери. Например, в Европейском союзе после внедрения правила "Роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков - почти в 2,5 раза", - уточнил министр.