США примут решение по санкциям в отношении "Северного потока - 2" после его строительства

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Власти США продолжат следить за деятельностью, направленной на завершение строительства и сертификации газопровода "Северный поток - 2", и будут принимать решения о возможности введения санкций по мере реализации проекта. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы будем мониторить деятельность по завершении [строительства] или сертификации газопровода. Если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций", - сказал он. При этом Прайс отметил, что "санкции - это лишь один из многих важных инструментов" в арсенале вашингтонской администрации.

Прайс также вновь повторил высказывавшееся ранее американскими властями мнение о том, что "Северный поток - 2" представляет собой "плохую сделку" для Европы. "Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и обеспечения защиты от хищнического поведения, в том числе со стороны России в данном случае", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Во вторник газета Handelsblatt сообщила, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требуют выполнения ряда условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, пишет газета.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени трубопровод завершен на 94%.