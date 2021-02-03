В Минэнерго США полагают, что цены на нефть могут вырасти до $173 за баррель к 2050 году

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Стоимость барреля нефти марки Brent при положительном сценарии может вырасти до $173 к 2050 году. Такого мнения придерживается Информационное управление при Минэнерго США в опубликованном в среду докладе о развитии ситуации на глобальных энергетических рынках в период до 2050 года.

Специалисты рассматривают три сценария - положительный, негативный и реалистичный. Эксперты ориентировались в своих оценках на возможные решения ОПЕК и не входящих в организацию государств, а также на мировой спрос углеводородов и сбалансированность рынка нефти.

При позитивном сценарии "цены на нефть марки Brent достигнут $173 за баррель к 2050 году по курсу доллара за 2020 год". При негативном сценарии, по мнению экспертов, "стоимость нефти достигнет $48 за баррель". При реалистичном сценарии "нефть будет стоить $95 за баррель".

До начала пандемии управление прогнозировало, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном - $46, а при реалистичном - $105 по курсу доллара за 2019 год.