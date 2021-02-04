Эксперты: число россиян, использующих наличные, в пандемию сократилось вдвое

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Количество россиян, использующих наличные деньги, на фоне пандемии коронавируса сократилось практически вдвое. При этом возросло число граждан, впервые попробовавших цифровой банкинг, сообщается в пресс-релизе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

"В России, несмотря на изначально довольно высокую долю цифрового и безналичного банкинга, за время пандемии резко сократилось число людей, приоритетно использующих наличные (-48%), и выросло число людей, впервые попробовавших новые форматы банковского обслуживания: +8% для онлайн банкинга и +7% для мобильного банкинга", - говорится в сообщении.

Также, по данным компании, почти треть граждан готовы отказаться от посещения банковских отделений, отдавая предпочтение дистанционным каналам обслуживания.

"Уже сейчас 30% россиян планируют сократить число или вовсе отказаться от походов в отделения даже после окончания пандемии. Это очень серьезный сигнал для всей индустрии - пора перестраивать операционную модель. Ведь в мире, где клиент не хочет появляться в отделении, победит тот, кто сможет эффективно с ним взаимодействовать в полностью удаленном и цифровом формате", - считает управляющий директор и партнер BCG Сергей Ишков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Помимо этого, в компании BCG отмечают устойчивость показателей российских банков. В частности, эксперты ожидают, что выручка банковского сектора с учетом воздействия пандемии будет расти от 1,2 до 5,8% годовых до 2024 года при любом сценарии восстановления экономики после кризиса.