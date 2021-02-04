Счетная палата проверит использование средств ФНБ и выполнение программы госзаимствований

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и выполнение программы государственных заимствований в 2020 году. Об этом говорится в плане проверок Счетной палаты.

"Экспертно-аналитическое мероприятие "Мониторинг использования средств Фонда национального благосостояния в рамках мер, принимаемых в Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями на российскую экономику в 2020 году", - отмечает ведомство.

Ведомство проверит использование средств федерального бюджета, выделенных на закупки теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров, установок обеззараживания воздуха, аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Кроме того, планируется провести мониторинг выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ в контексте мер по борьбе с коронавирусом.

Также Счетная палата планирует проанализировать реализацию национальных целей развития и нацпроектов. В плане отмечается, что ведомство, в частности, планирует проверить реализацию нацпроектов "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Здравоохранение", "Образование", "Экология" и других.

Дивидендная политика госбанков

Счетная палата планирует проанализировать подходы к формированию дивидендной политики у государственных банков и их дочерних компаний.

"Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ подходов к формированию дивидендной политики и отдельных аспектов корпоративного управления в кредитных организациях с государственным участием и их дочерних компаниях в 2017-2021 годах", - отмечается в плане проверок ведомства.

Ведомство планирует проверить ПАО "Сбербанк России", ПАО Банк ВТБ, АО "Российский сельскохозяйственный банк", ПАО "Промсвязьбанк", АО АКБ "Новикомбанк", АО "Газпромбанк", ПАО "Российский национальный коммерческий банк", АО "Банк ДОМ.РФ", АО "Всероссийский банк развития регионов".

Также ведомство планирует проверить Центральный банк России, Минфин, Росимущество и ГК "Агентство по страхованию вкладов".

Институты развития

Счетная палата планирует проверить деятельность институтов развития в финансовой сфере и их вклад в экономику, говорится в плане проверок ведомства.

"Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка деятельности институтов развития в финансовой сфере в 2017-2020 годах и первом полугодии 2021 года по целевому и эффективному использованию средств федерального бюджета и их вклада в экономику Российской Федерации", - говорится в плане.

В частности, Счетная палата планирует проверить госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ", АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", ООО "ВЭБ Венчурс", АО "ДОМ.РФ", АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики".

Также ведомство проверит эффективность использования средств федерального бюджета в внесенных в институты развития "ВЭБ.РФ" и "ДОМ.РФ".

В новость были внесены изменения (01:28 мск) - добавлены подробности.