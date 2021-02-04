Посол РФ заявил, что "Северный поток - 2" будет способствовать диверсификации в ЕС

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев счел безосновательными рассуждения о том, что зависимость Европы от РФ вырастет из-за "Северного потока - 2". Об этом он написал в статье для газеты Berliner Zeitung, которая опубликована в среду вечером.

По его словам, проект "отвечает интересам германских и европейских потребителей газа, а также способствует диверсификации энергоснабжения". "Он укрепляет энергобезопасность" ФРГ на фоне ее отказа от угольной и атомной энергетики, отметил Нечаев.

"Рассуждения о якобы растущей зависимости Европы от российского природного газа безосновательны. Есть несколько поставщиков и маршрутов поставок. Ни у кого нет монополии на продажу. Решения должны приниматься на основе четких и прозрачных рыночных механизмов", - добавил посол.

Нечаев также сказал, что попытки предыдущей администрации США помешать проекту посредством "шантажа, угроз и экстерриториальных санкций были выражением недобросовестной конкуренции". Дипломат напомнил о многолетней истории экономических отношений и выразил уверенность, что ФРГ, РФ и Европа в целом "будут определять свою политику суверенно, без вмешательства извне". "Мы надеемся, что новая администрация США будет уважать своих партнеров и принципы международной торговли", - отметил Нечаев.

По его мнению, если строительство остановится сейчас, то это "подорвет веру инвесторов в законность заключенных контрактов". "Это будет иметь негативные последствия и повысит желание [третьих сторон] чаще принимать протекционистские и политические меры в собственных интересах", - заключил посол.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км в водах Германии.