Счетная палата проверит в 2021 году поддержку ипотеки и строительства

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует проверить в 2021 году эффективность поддержки ипотечного кредитования и жилищного строительства в 2019-2020 годах. Об этом говорится в плане проверок Счетной палаты.

"Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка результативности выделения в 2019-2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями", - говорится в плане.

По словам аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина, которые приводятся в сообщении ведомства, распространение коронавируса в 2020 году привело к падению выдачи ипотеки и объемов жилищного строительства в РФ. Это поставило под удар достижение национальных показателей по улучшению жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличению объема строительства жилья не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.

"В целях поддержки жилищного строительства правительством были запущены дополнительные государственные программы субсидирования процентных ставок по ипотеке (льготная ипотека под 6,5%, сельская ипотека) и по кредитам застройщиков. Государственные программы обеспечили предоставление в третьем квартале 2020 года до 48% ипотечных кредитов от общего количества выданных, однако запустили рост стоимости строительства жилья. Запланированное мероприятие позволит определить результаты, эффекты и последствия господдержки для рынка ипотечного кредитования, жилищного строительства и бюджета", - отмечает Саватюгин.

Налоги

Счетная палата РФ планирует провести ряд проверок, связанных с налогами, в частности, с налогом на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов и налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

"Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ установления и взимания налога на добычу полезных ископаемых и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, в том числе с учетом влияния "налогового маневра", а также налоговых льгот и преференций на их исчисление и уплату, в период 2015-2019 годов и истекшем периоде 2020 года при необходимости в более ранние периоды в нефтедобывающей отрасли", - говорится в плане.

Также ведомство планирует проверить администрирование налоговыми органами НДПИ и НДД от добычи углеводородного сырья в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.

Счетная палата РФ проверит налоговый потенциал консолидированных бюджетов отдельных дотационных регионов страны, в том числе осуществление мероприятий по оценке эффективности налоговых расходов в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года. Соответствующие проверки планируется провести в Республике Ингушетия, Кировской области, Псковской области, Республике Марий Эл, Тамбовской области, Республике Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Карелия, Республике Крым, Республике Тыва, Республике Калмыкия и в Курганской области.

Госдолг субъектов РФ

Счетная палата РФ планирует проверить состояние государственного долга субъектов РФ в 2017-2020 годах.

"Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ состояния государственного долга субъектов Российской Федерации в 2017-2020 годах и перспективы его оптимизации", - говорится в плане.

Также ведомство планирует провести анализ привлечения госзаимствований РФ в 2018-2020 годах и анализ портфеля займов Международного банка реконструкции и развития, используемых на реализацию проектов в 2017-2020 годах.

Кроме того, Счетная палата проверит исполнения условий соглашения между РФ и Кубой о предоставлении Кубе государственного экспортного кредита для финансирования модернизации и расширения металлургического завода.

Субсидии государственным СМИ

Счетная палата РФ планирует проверить эффективность субсидий ряду государственных СМИ.

"Контрольное мероприятие "Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года", - говорится в плане.

В частности, планируется проверить субсидирование ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", АНО "Общественное телевидение России" и ФГБУ "Редакция "Российской газеты".

Кроме того, ведомство проверит эффективность использования имущества ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года.