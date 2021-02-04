Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в среду разнонаправленным движением основных котировок.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 36,12 пункта (0,12%), до 30 723,60 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 3,86 пункта (0,10%) и оказался на отметке 3 830,17 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 2,23 пункта (0,02%), до 13 610,54 пункта.

Как отметила аналитик компании Principal Global Advisors Сима Шах, инвесторов обнадеживает "перспектива принятия пакета дополнительных мер по стимулированию экономики" США. Шах, слова которой приводит газета The Wall Street Journal, констатировала, что "движение на этом направлении не будет простым".

Нефть марки WTI подорожала. К 16:34 по времени Восточного побережья США (00:34 мск) цена поставок энергоносителя в марте повысилась на $1,06 (1,94%), до $55,82.