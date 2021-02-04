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В США заявили, что пик нефтедобычи в стране придется на 2034 год

Добыча составит около 14 млн баррелей в день

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Пик добычи нефти в Соединенных Штатах придется на 2034 год и составит 13,88 млн баррелей в сутки. Такого мнения придерживается Информационное управление при Минэнерго США в опубликованном в среду докладе о развитии ситуации на глобальных энергетических рынках в период до 2050 года.

При этом после 2034 года объемы добычи черного золота в стране будут сокращаться и составят 12,87 млн баррелей в день в 2050 году. Эксперты ожидают, что в 2023 году нефтедобыча в США превысит установленный в 2019 году рекорд в 12,25 млн баррелей в день.

Согласно расчетам Минэнерго, Соединенным Штатам, вероятно, потребуется не менее 10 лет, чтобы вернуться к уровням энергопотребления 2019 года, которые сократились в связи с последствиями пандемии нового коронавируса. "Этот прогноз в значительной степени зависит от темпов восстановления экономики США", - пояснили специалисты. При худшем сценарии развития показатели восстановятся не раньше 2050 года.

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