Счетная палата указала находящегося под следствием аудитора ответственным за ряд проверок

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ указала аудитора Михаила Меня, находящегося под следствием по делу о растрате 700 млн рублей, ответственным за ряд проверок. Информация об этом содержится в плане проверок ведомства на 2021 год.

В частности, Мень указан ответственным за проведение экспертно-аналитического мероприятия "Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года".

Также Мень указан ответственным за контрольное мероприятие "Проверка эффективности реализации комплекса мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ликвидации объектов накопленного вреда в 2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года и их влияние на решение задач указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и контрольное мероприятие "Аудит эффективности реализации мероприятий, направленных на инфраструктурное развитие сельских территорий и обеспечение сельского населения благоустроенным жильем в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", а также ряд других проверок ведомства.

Ранее сообщалось, что Мень был задержан 18 ноября 2020 года. Ему также инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ. По решению суда ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок. Адвокат Меня Мурад Мусаев в разговоре с корреспондентом ТАСС в январе рассказывал, что из-за наложенных ограничений его подзащитный не может выполнять удаленно свои должностные обязанности, хотя продолжает числиться аудитором Счетной палаты.