Исследование: водитель в Москве зарабатывает за час почти четыре Биг Мака

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сервис "Работа.ру" подсчитал "Трудовой индекс Биг Мака" для массовых профессий в Москве и Подмосковье в честь дня рождения McDonald’s. Больше всего купить бургеров за часовую оплату труда могут водители, а меньше всего - кассиры, свидетельствуют результаты исследования сервиса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Сервис Работа.ру в честь дня рождения McDonald’s в России выяснил, за какое время специалисты массовых профессий в Москве и Московской области могут заработать на один Биг Мак и подсчитал собственный "Трудовой индекс Биг Мака". <...> В Москве быстрее всех заработать на Биг Мак может водитель, у которого в среднем это займет всего 16 минут. В прошлом году ему требовалось на одну минуту меньше", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что в Подмосковье водители также лидируют среди других массовых профессий - они потратят на "выработку" Биг Мака около 19 минут. При средней зарплате около 81 тыс. рублей в столице водитель за час зарабатывает почти на четыре бургера из McDonald’s, а в Московской области - на три.

"Столичные комплектовщики и упаковщики потратят от 19 до 20 минут на один Биг Мак. Теперь этим специалистам нужно работать чуть меньше по сравнению с прошлым годом - в 2020 году, чтобы заработать на один бургер, им пришлось работать на 2-3 минуты больше. В Московской области ради одного Биг Мака представителям этих профессий потребуется трудиться около 20-22 минут", - сообщает сервис.

По сравнению с прошлым годом время "выработки" одного сэндвича у курьеров в Москве снизилось примерно на 10 минут. При средней заработной плате 56 тыс. рублей в месяц работникам доставки предстоит работать на один Биг Мак около 22 минут, а в Московской области - 23 минуты. Около получаса потребуется поварам, охранникам и продавцам-консультантам из Москвы и Подмосковья, чтобы позволить себе Биг Мак. Соответственно, "Трудовой индекс Биг Мака" для них составил около двух бургеров в час.

Самая низкая "производительность" Биг Маков у продавца-кассира, как и в прошлом году. Чтобы купить себе один бургер, ему придется работать 35 минут в Москве и целых 39 минут в Подмосковье. За часовую ставку он сможет приобрести только 1,6-1,7 Биг Мака.