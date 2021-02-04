Fox: в США уволили главу компании, владеющей популярным среди сторонников Трампа сервисом

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор американской компании Parler, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, пользующийся популярностью среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа, был уволен. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

Его журналисты ознакомились со служебной запиской, которая была распространена среди сотрудников компании. Из документа следует, что Джон Матце, который до последнего времени являлся руководителем компании, был уволен ее советом директоров. В указанной записке Матце отмечает, что 29 января совет директоров "принял решение о незамедлительном увольнении" его с поста исполнительного директора. Матце добавил, что это не было его решением.

Демократы в Палате представителей Конгресса США ранее попросили ФБР провести проверки в отношении Parler в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января. В тот день сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

Компании Apple и Google ранее удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис Parler, популярный среди людей, поддерживающих бывшего американского лидера. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.