Опрос: 68% иностранных студентов считают, что цену обучения при дистанте нужно снизить

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Порядка 68% опрошенных иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, выступают за снижение стоимости обучения при введении дистанционного формата. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провело федеральное государственное автономное научное учреждение "Социоцентр".

Опрос проведен в октябре 2020 года среди 4 159 иностранных студентов из 88 университетов, на долю которых приходится около 60% всех иностранных обучающихся в России. Участие в исследовании принимали только те студенты, которые находились в РФ в указанное время.

"Большинство респондентов (68%) выразили мнение, что при введении в университетах дистанционного формата стоимость обучения должна снизиться. При этом 37% опрошенных иностранных обучающихся вузов Москвы считают, что стоимость обучения должна снизиться значительно", - говорится в материалах.

Отмечается, что дистанционный формат устраивает свыше 40% опрошенных, почти 48% такая форма организации обучения устраивает частично, 8,6% не устраивает. При этом гибридный формат не устраивает порядка 13%, полностью довольны им чуть более трети респондентов, почти 50% довольны им частично.

Что касается очного обучения, то в условиях пандемии им довольны более 63% опрошенных иностранных студентов, недовольны почти 6%, частично - порядка 30%.

"В ходе опроса студентов-очников спрашивали о том, как они воспримут решение их университета перейти с очной формы обучения на частично дистанционный (смешанный) формат. Было выявлено, что 23% обучающихся воспримут такую информацию позитивно, а 29% отреагируют отрицательно. При этом иностранцы из университетов Центрального федерального округа, особенно студенты из Москвы, чаще говорили о том, что их не устроит, если занятия в университете будут проходить в смешанном формате", - говорится в материалах.