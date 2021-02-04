"Ъ": МЭР рассмотрит реформу по объединению всех видов экологического надзора в единый

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассмотрит возможность объединения всех видов экологического надзора России в единый. Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Григоренко главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

По данным газеты, Минэкономразвития должно представить к 8 февраля в правительство и в Госдуму обоснование "объединения в рамках одного государственного экологического контроля (надзора) нескольких существующих самостоятельно видов контроля (надзора)".

В ведомстве газете ответили, что комментировать поручение вице-премьера "пока преждевременно". Представители Росприроднадзора не ответили на запрос "Коммерсанта".

В Ростехнадзоре газете сообщили, что полномочия службы в области экологии минимальны. "Надзор осуществляется только там, где его передача другому органу была признана правительством нецелесообразной, например, в атомной промышленности. Изучалась даже возможность изъятия слова "экологического" из названия службы, но от идеи отказались из-за того, что переименование повлекло бы серьезные финансовые затраты", - рассказал изданию официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. Он добавил, что к подобной инициативе в ведомстве относятся спокойно.

Член общественного совета при Минприроды Александр Федоров рассказал изданию, что единый экологический надзор законодательно предусмотрен, но на административном уровне это не обеспечено. "Для полноценного экологического контроля требуется огромный штат узкоспециализированных контролеров, но таких ресурсов у ведомств нет. На одного лесного инспектора часто тысячи гектаров леса приходятся, на одного рыбинспектора - десятки и сотни километров речной длины", - пояснил Федоров.

Газета напоминает, что в настоящее время государственный экологический надзор включает 15 отдельных видов надзора: земельный, лесной, охотничий, в области обращения с отходами и другие.