На Камчатке к 2023 году построят крупный тепличный комплекс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Тепличный комплекс "Зеленовские озерки", который является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка", заработает в 2023 году, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

Стоимость овощей в Камчатском крае из-за географической удаленности и сложных климатических условий - одна из самых высоких в стране. К примеру, в Петропавловске-Камчатском цена за один килограмм тепличных огурцов и помидоров доходит до 1 тыс. рублей. Планируется, что после выхода на полную мощность "Зеленовские озерки" на 50% закроют потребность жителей края в свежих и недорогих овощах.

"Тепличный комплекс по выращиванию овощей, согласно плану инвестора, запустят в 2023 году", - говорится в сообщении.

Первоначально инвестиционный проект базировался на площадке "Зеленовских озерков" в поселке Раздольный. В ходе обсуждений его решили переместить в более перспективное на тот момент место в поселке Сосновка. Теперь региональные власти смогли договориться с "Газпромом" о газификации ранее рассматриваемой площадки в 2022 году и вернулись к изначальному месту строительства. Из-за этого и сдвигается срок сдачи объекта с конца 2022, как планировалось ранее, на 2023 год. Объем инвестиций проекта по строительству тепличного комплекса, который имеет статус резидента ТОР "Камчатка", составляет 2 млрд рублей.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями. На Камчатке 108 организаций являются резидентами ТОР, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям составил около 143 млрд рублей. В рамках реализации проектов планируется создание около 10 тыс. новых рабочих мест.