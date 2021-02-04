Хабаровский НПЗ начал отгрузку бензина АИ-92 на заправки после остановки

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод начал отгрузку топлива на заправки после восстановления производства. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Дирекция Хабаровского НПЗ проинформировала правительство региона о возобновлении производства автомобильного бензина марки АИ-92. Накануне первая партия в 500 тонн - среднесуточная норма - была доставлена на АЗС сети "ННК". По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона. В том числе бензин направлен на АЗС вдоль трасс "Хабаровск - Бикин" и "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре", что подтверждают в краевом комитете по развитию ТЭК", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова уточняется, что Хабаровский НПЗ планируется ежесуточно вырабатывать бензинов АИ-92 и АИ-95 по 1 тыс. тонн, что полностью восполнит потребности Хабаровского края.

В ночь с 3 на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. Также, по данным ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", в пути находится еще 2,2 тыс. тонн бензина АИ-92, приобретенного компанией "Нефтегазхолдинг" на нефтеперерабатывающих заводах Сибири.

В середине января произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина приблизительно на 2 тыс. тонн в сутки, то есть приблизительно на 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива. В Хабаровске дефицит бензина вызвал огромные очереди из десятков машин к заправкам, растянувшиеся вдоль дорог. Водителям приходится простаивать в ожидании возможности купить бензин по несколько часов, многие стоят и в ночное время. У некоторых машины глохнут во время простоя.