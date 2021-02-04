Toyota намерена в 2021 году достичь рекордных объемов производства

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor планирует в 2021 году произвести около 9,2 млн транспортных средств, что станет рекордом соответствующего показателя. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщает газета The Nikkei.

Отмечается, что заявленный объем производства станет на 17% больше достигнутых автоконцерном в 2020 году показателей. При этом увеличение объемов выпуска связано с ожидаемым восстановлением спроса на автомобили на рынках Японии, Китая, США и Европы, подчеркивает газета.

28 января Toyota опубликовала отчет, в котором заявила о 9,53 млн реализованных в 2020 году автомобилей. Таким образом, японский автоконцерн стал лидером по этому показателю среди других автокомпаний.