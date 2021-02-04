На Хайнане появилась услуга доставки покупателям товаров duty free по почте

ХАЙКОУ /Китай/, 4 февраля. /ТАСС/. Новая услуга доставки товаров беспошлинной торговли покупателям заработала со 2 февраля в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Теперь приобретенные в магазинах беспошлинной торговли товары уезжающие из провинции могут получить по почте в пункте назначения, а жители острова получили возможность оставлять купленные вещи в магазинах и забирать их после возвращения на Хайнань. Ранее была доступна услуга доставки товаров duty free в аэропорт и на вокзал при наличии у отъезжающего действительного документа, удостоверяющего личность и билета.

Расширение соответствующего сервиса, пишет ресурс, отвечает интересам превращения провинции в международный центр туризма и потребления, а также построения на Хайнане свободного торгового порта.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. Пандемия COVID-19 привела к некоторому падению объемов продаж в первой половине прошлого года, однако во втором полугодии наблюдался их стремительный рост на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране и притока китайских туристов в провинцию.

Росту объемов продаж поспособствовало увеличение с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) с 1 июля квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций расширен был и список беспошлинных товаров. В прошлом году общий объем продаж магазинов duty free на Хайнане превысил 31,5 млрд юаней (около $4,8 млрд).

Недавно на Хайнане заработали еще два магазина беспошлинной торговли. До их открытия в городе Хайкоу на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции, остальные - в городе-курорте Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.