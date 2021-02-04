Титов оценил возможность создания в России частных тюрем

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Создание частных тюрем, которые будут управляться коммерческими компаниями, в России пока невозможно. Такое мнение высказал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Во многих странах это есть, но пока, мне кажется, мы не готовы к этому. У нас до этого еще очень далеко", - отметил он, комментируя возможность создания в России частных тюрем.

"Это не специальная тюрьма для предпринимателей, где будут шашлыки, бассейны и пальмы, только плати, - пояснил Титов. - Это должны быть тюрьмы, которые управляются частными компаниями. И за те же деньги, которые государство платит на содержание этих учреждений, они могут сделать его более человечным, качественным. Но при этом условия содержания не будут преференциальными для кого-то, и платить за улучшение условий будет нельзя".

Также Титов рассказал, что ведет переговоры с представителями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о том, чтобы дать доступ малому и среднему бизнесу к поставкам продуктов, базовых вещей для личного использования. Сейчас, уточнил он, такие поставки в тюрьмы и колонии монополизированы.