Авиакомпании открыли продажи билетов на летние рейсы в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Продажи билетов на летние рейсы в аэропорт Симферополя и в обратном направлении открыты из 47 российских городов, сообщила в четверг пресс-служба авиаузла.

"Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний. Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых направлений - рейсы в Симферополь из Липецка и Кургана на самолетах Airbus A319 авиакомпании S7 Airlines. "Полеты из Липецка будут выполняться по понедельникам и четвергам с 29 апреля по 30 сентября, а из Кургана - по средам и воскресеньям с 28 апреля по 29 сентября. Также новым направлением полетов станут прямые рейсы между Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Симферополем на лайнерах Airbus A320 авиакомпании "Ямал". Они будут выполняться с 4 мая по 29 сентября: по вторникам в Крым, а по средам - в обратном направлении", - уточняется в сообщении.

В аэропорту добавили, что весенне-летние рейсы планируют запустить 28 марта. "Уверен, что до конца марта количество авиакомпаний и направлений, по которым они будут осуществлять рейсы в Крым летом, еще увеличится. Широкая маршрутная сеть позволит обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период и компенсировать возможное сокращение авиаперевозок в низкий сезон, риск которого еще существует из-за нестабильной эпидемиологической ситуации", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом.