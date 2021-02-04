OMV в 2020 году направила €18 млн на финансирование "Северного потока - 2"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Австрийская OMV в 2020 году инвестировала в проект строительства "Северный поток - 2" €18 млн. Об этом говорится в отчете компании за четвертый квартал прошлого года.

"Денежный поток от инвестиционной деятельности в 2020 году включал отток денежных средств в размере €18 млн, связанный с соглашениями о финансировании проекта газопровода "Северный поток - 2" (в 2019 году - €113 млн)", - говорится в отчете.

Европейские компании - Engie, OMV, Shell, Wintershall Dea и Uniper- принимают участие в проекте строительства "Северный поток - 2" в качестве финансовых партнеров. Предполагалось, что они предоставят долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в €9,5 млрд. То есть каждая компания выделит инвестиции в размере до €950 млн.

Но в ноябре 2020 года европейские компании и оператор проекта - Nord Stream 2 - сообщили, что финансирование проекта завершено. Австрийская OMV направила на финансирование проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2" порядка €729 млн, сообщили тогда ТАСС в компании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.