Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,02 рубля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,12% до отметки 76,02 рубля, курс евро опустился на 0,06%, до 91,295 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:40 мск курс доллара находился на уровне 75,685 рубля (-0,32%), евро опускался до 90,8875 рубля (-0,51%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,87% - до $58,97 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,95% и торгуется на уровне $56,07 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,38% и достигал 3356,23 пункта, индекс РТС также рос на 0,38%, до 1392,23 пункта.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3356,80 пункта (+0,4%). Индекс РТС - на уровне 1396,97 пункта (+0,72%).