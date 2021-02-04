"Магнит" намерен открыть в 2021 году около 2 тыс. новых магазинов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Магнит" планирует открыть в 2021 году около 2 тыс. магазинов, капитальные затраты могут составить 60-65 млрд рублей, сообщила компания.

"В 2021 году компания планирует открыть около 2 тыс. магазинов (gross) разного формата в рамках программы органического развития", - отмечается в сообщении ретейлера. Порядка 700 магазинов в 2021 году будут обновлены.

Прогнозы капитальных затрат на 2021 год в размере 60-65 млрд рублей, указывает "Магнит", отражает план на увеличение инвестиций в органический рост и редизайн, а также затраты на проекты повышения эффективности, направленные на развитие бизнеса, - оптимизация цепочки поставок, инфраструктуры IТ.

Капзатраты в 2020 году

Капитальные затраты ретейлера в 2020 году снизились на 45,2%, до 32,1 млрд рублей на фоне замедления программы развития (1 тыс. 292 магазина (gross) открыты в 2020 году против 2 тыс. 841 в 2019 году) и программы редизайна (385 магазинов в 2020 году против 2 тыс. 341 в 2019 году).

Капитальные затраты в 2020 году оказались ниже прогнозов компании, отметил ретейлер, в связи с более низкими, чем ожидалось, темпами развития сети на фоне ограничений, связанных с пандемией, и намерением менеджмента открывать магазины селективно, следуя высоким требованиям к доходности.

На 31 декабря 2020 года сеть "Магнит" насчитывала 21 тыс. 564 магазина: 14 тыс. 911 магазинов у дома, 470 супермаркетов "Магнит Семейный" и 6 тыс. 183 магазина дрогери.