Мошенники научились вымогать деньги с помощью бота в Telegram

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. В мессенджере Telegram появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, сообщил журналистам глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд.

"В Telegram появился бот, который позволяет звонить с подменой номера телефона. В бот нужно отправить команду, например, о совершении звонка с подменой номера, затем вводится номер, на который нужно позвонить, и номер, который должен отобразиться при звонке", - сказал он.

Отмечается, что для совершения звонка пользователю не нужно покидать Telegram. Эксперт пояснил, что другие сервисы звонков с подменой номера имеют не настолько низкие пороги входа. Обычно требуется самостоятельно установить программу-клиент для звонков, развернуть виртуальную автоматическую телефонную станцию, соединить их между собой и настроить доступ к сервису SIP-телефонии, рассказывает эксперт.

"Telegram-бот платный, мошеннику нужно оставить там свой номер телефона, поэтому возникает вопрос, насколько способ оплаты сервиса позволяет сохранить анонимность злоумышленникам. Поэтому хотелось бы верить, что этот бот был сделан, например, каким-нибудь банком как "наживка" для того, чтобы ловить телефонных мошенников", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослава Каргалева сообщала, что преступник может указать в боте телефон, принадлежащий абоненту из списка контактов. Тогда при звонке у жертвы отобразится записанное имя. Такая схема опасна тем, что мошенник может представиться родственником, другом или работодателем, чтобы украсть деньги у жертвы. добавил. Но чаще всего злоумышленники, используя подмену номера, представляются службой безопасности банка и в ходе разговора уговаривают жертву, чтобы она перевела свои деньги на счет мошенника, уточнял Дрозд.