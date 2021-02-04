Мишустин и Лихачев обсудили сотрудничество России со странами ЕАЭС в атомной сфере

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Росатома Алексей Лихачев в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета обсудили развитие двустороннего сотрудничества России со странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области мирного использования атомной энергии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Проекты сотрудничества в атомной сфере

Так, Росатом ведет строительство первой атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии. Также Росатом работает над строительством первой АЭС в Узбекистане.

"В Узбекистане в 2018 году был дан старт реализации проекта сооружения первой АЭС. На перспективной площадке сооружения ведутся изыскательские работы. Совершенствуется национальная ядерная инфраструктура", - говорится в сообщении.

Росатом и Армения сотрудничают в вопросе продления сроков эксплуатации Армянской АЭС. По данным правительства РФ, в настоящее время имеется заключение о возможности эксплуатации реакторной установки атомной станции до 2026 года. При этом ранее правительство Армении заявляло о намерении продлить срок эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции до 2036 года.

"Совместно с Казахстаном реализуется комплексная программа сотрудничества в области атомной энергетики, предусматривающая реализацию проектов от начальной стадии ядерного топливного цикла до вывода объектов использования атомной энергии из эксплуатации. Действует ряд совместных предприятий в области добычи природного урана. В Киргизии успешно выполняются задачи по приведению в безопасное состояние бывших уранодобывающих предприятий. Для этого была разработана межгосударственная целевая программа", - добавляет пресс-служба правительства РФ.

По словам Лихачева, уровень сотрудничества в сфере атомной энергетики, достигнутый в рамках СНГ, может послужить ступенью для перехода на качественно новый уровень интеграции, где большой потенциал имеет развитие атомной отрасли в рамках Евразийского экономического союза.

Оценка Мишустина

Мишустин высоко оценил работу Росатома. Во время встречи с Лихачевым в четверг глава кабмина отметил, что Росатом давно вышел за рамки задач, связанных только с ядерной энергетикой, и сегодня занимается целым рядом технологий. "Уже более трех четвертей века ученые, сотрудники атомной промышленности успешно ее развивают, здесь есть, чем гордиться", - сказал Мишустин.

Среди проектов госкорпорации премьер выделил создание судов, упомянув в этой связи ледокол "Арктика", а также напомнив, что еще несколько судов должны быть в ближайшее время выпущены. "Это уникальный сплав технологий, научных открытий и труда наших ученых", - отметил Мишустин. Он также обратил внимание, что недавно была сдана плавучая теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".

Председатель правительства особенно выделил международную деятельность Росатома, который "в 12 странах ведет активнейшую деятельность". "Буквально совсем недавно был сдан очередной энергоблок Белорусской АЭС, целый ряд других проектов", - констатировал глава кабинета министров. По его мнению, "Росатом вышел уже давно за рамки только лишь вопросов, связанных с ядерной энергетикой, занимается целым рядом технологий - это цифровые технологии, квантовые вычисления, лазерная техника и многое другое".

Выслушав доклад Лихачева, Мишустин поблагодарил его за подробный рассказ о работе компании. "Давайте более детально посмотрим, как мы могли бы построить дальнейшие планы развития", - сказал премьер.