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Убыток Shell в 2020 году составил $21,68 млрд

При этом чистый убыток за четвертый квартал составил $4 млрд

ТАСС, 4 февраля. Чистый убыток англо-голландского нефтегазового концерна Shell, приходящийся на акционеров, по итогам 2020 года составил $21,68 млрд против прибыли в $15,8 млрд в 2019 году, следует из отчетности компании.

При этом чистый убыток за четвертый квартал составил $4 млрд против прибыли в $0,96 годом ранее.

Убыток с учетом изменения расходов на производство (CCS), приходящийся на акционеров, составил в 2020 году $19,9 млрд.

В отчете отмечается, что снижение показателей произошло из-за низких цен на нефть и СПГ и снижения маржи переработки.

В компании ожидают снижение выплат дивидендов за первый квартал примерно на 4% к уровню четвертого квартала, до 17 центов.

Концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более 70 странах мира.

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