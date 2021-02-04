Аптеки "36,6" и "Горздрав" начали принимать электронные рецепты

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сети аптек "36,6" и "Горздрав" начали принимать электронные рецепты. Об этом говорится в сообщении компании "Аптечная сеть 36,6", которая владеет брендами "36,6" и "Горздрав".

"С февраля 2021 года жители столицы могут получать лекарства при помощи QR-кода без предъявления бумажного рецепта - по так называемому электронному рецепту. Проект стартовал во всех аптечных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы, а также в некоторых коммерческих аптеках, в числе которых сети "36,6" и "Горздрав", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в компании, теперь нет необходимости печатать рецепт на бумаге. Он подписывается квалифицированной электронной подписью врача и пациентам при покупке лекарств достаточно показать фармацевту или провизору QR-код на экране телефона. По этому коду сотрудник аптеки получит детальную информацию о назначенных препаратах из Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). При этом возможность воспользоваться документом в бумажном виде тоже сохраняется.

"Наша аптечная сеть присоединилась к проекту в декабре 2020 года. За 1,5 месяца мы смогли доработать кассовое программное обеспечение, обучить персонал, и на сегодняшний день уже 400 наших аптек принимают электронные рецепты. К 10 февраля к системе ЕМИАС будут подключены все аптеки "Горздрав" и "36,6" на территории Москвы", - сказала руководитель управления клиентского сервиса "Аптечной сети 36,6" Мария Гузовская, слова которой приводятся в сообщении.