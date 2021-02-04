Исследование Nielsen показало, что аудитория киберспорта в РФ в 2020 году выросла на 28%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Киберспортивная аудитория в России в 2020 году по сравнению с годом ранее выросла на 28%, достигнув 15,4 млн человек в возрасте от 13 лет. Об этом говорится в исследовании Nielsen Sports, представленном на онлайн-конференции ESforce Morning Show.

Согласно исследованию, среди поклонников киберспорта - 64% мужчин и 36% женщин, средний доход аудитории составляет 41,7 тыс. рублей на человека. По итогам 2020 года аналитики отмечают значительный прирост поклонников: четверть опрошенных фанатов стали следить за киберспортивными матчами в течение прошлого года, из которых 54% - женщины.

Что касается возрастных предпочтений, то 20% российской аудитории киберспорта - подростки от 13 до 17 лет, чуть более трети (35%) - молодежь от 18 до 24 лет, почти столько же (31%) - от 25 до 34 лет. Взрослые люди от 35 до 40 лет составляют 12% аудитории.

Как рассказал руководитель киберспортивного направления Nielsen Sports в Европе Майкл Хейна, рост аудитории усилился во время глобальной пандемии, поскольку многие люди обратились к играм как к увлекательному способу провести свое время. При этом особенно сильной тенденцией, свойственной для России, стал активный рост женской аудитории, добавил эксперт.

Комментируя результаты исследования, коммерческий директор ESforce Holding Сергей Бархударьян отметил, что такой рост аудитории соответствует ежегодному прогнозу развития отрасли. "Вся индустрия ежедневно работает на популяризацию киберспорта и борется за внимание более широкой аудитории. Мы стараемся быть релевантными для людей разных возрастов, предпочтений и интересов", - отметил он.

Несмотря на рост аудитории, общемировой рынок киберспорта из-за пандемии может впервые сократиться по итогам года - до $950,3 млн в 2020 году против $957,5 млн в 2019 году по оценкам аналитической компании NewZoo, что в первую очередь связано с отменой киберспортивных турниров. В России по различным оценкам рынок киберспорта к 2023 году может перешагнуть отметку в 100 млн долларов.