Решетников заявил, что механизм регулирования экспорта зерна начнет действовать с 1 апреля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Механизм регулирования экспорта зерна должен быть разработан до 1 марта, ввести его в действие планируется с 1 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Механизм должен быть разработан, председатель правительства поставил задачу в течение месяца его разработать, утвердить в правительстве. То есть до 1 марта, это предел, который мы ставим, потому что он с 1 апреля должен заработать", - сказал он.

Механизм регулирования экспорта зерна будет состоять не только из экспортной пошлины, но и субсидий сельхозпроизводителям, заявил глава Минэкономразвития.

"Главная идея, которая действительно сейчас есть, что мы можем за счет этого демпфера, по большому счету, за счет средств, которые мы получим на внешних рынках, вернуть их в виде дополнительных инвестиций в наше сельское хозяйство", - сказал министр.

Решетников добавил, что механизм будет состоять из двух частей. Первая - это экспортная пошлина, которая будет меняться по заранее известным правилам. "Второй частью механизма предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям. Ну и сейчас мы с Министерством сельского хозяйства в качестве базы (прорабатываем - прим. ТАСС) как раз механизм субсидий пропорционально площадям", - добавил он.

15 января стало известно, что Минэкономразвития и Минсельхоз РФ согласовывают плавающий механизм установления экспортной пошлины, который будет постоянно действующим и будет устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортных пошлин на зерновые культуры в качестве дополнительной меры по защите потребителей в РФ и внутреннего рынка. Постановление предусматривает установление на период с 1 марта по 30 июня 2021 года внутриквотных ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу - €50 за тонну, с 15 марта по 30 июня на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну.

Экспорт зерна

Решетников заявил, что экспорт зерна из России в первом полугодии 2021 года составит 20-21 млн тонн.

"Мы вошли с той же пшеницей, например, в начало этого года (сегодня только с министерством сельского хозяйства сверяли цифры) с беспрецедентно высоким уровнем запаса - почти 82 млн тонн зерна у нас на начало декабря находилось. Мы соответственно в рамках квоты предел поставили - 17,5 млн тонн - это с 15 февраля. До 15 февраля с начала года, по оценкам, 3-3,5 млн тонн - это максимум, что может быть экспортировано. Поэтому по первому полугодию это будет 20-21 млн тонн, соответственно 60 млн тонн - запасы на вторую половину", - сказал он.

В ноябре Минсельхоз сообщал о том, что в первой половине 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) планируется экспортировать 29,7 млн тонн пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи.