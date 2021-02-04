Путин: потребители должны чувствовать результат от усилий по сдерживанию цен на продукты

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские потребители должны почувствовать, что усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат", - сказал Путин.

При этом президент одобрил намерение Минэкономразвития направить дополнительные инвестиции в сельское хозяйство за счет средств, которые будут получены с внешних рынков за счет ценового демпфера. Глава государства также констатировал, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется.

Цены на социально значимые товары

Ситуация с ценами на социально значимые товары должна регулироваться рыночными механизмами, без административного давления, заявил Путин. "Несколько раз мы обсуждали вопрос контроля за тем, что происходит у нас на рынке социальных товаров, - напомнил глава государства. - Я знаю, что министерство озаботилось этим, активно занимается [вопросом]".

Президент напомнил, что регулирование цен на такие товары "безусловно, должно в рамках рыночных процедур происходить, рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления".

Путин также предложил министру подробнее обсудить эту тему.