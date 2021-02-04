Путин призвал довести до логического завершения предложения кабмина по поддержке занятости

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал довести до логического завершения предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.

В четверг во время встречи с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым глава государства в том числе поинтересовался, как складывается ситуация на рынке труда. Министр отметил, что сейчас принимаются меры по восстановлению занятости, для этого власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес. Минэкономразвития и Минтруд также готовят предложения по расширению программы профессионального обучения и поддержке предприятий, которые готовы участвовать в ней.

"Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется", - отреагировал президент.

По данным Минтруда, в 2020 году на протяжении шести месяцев фиксировался рост безработицы, это было связано в том числе с пандемией. Он достиг пика в сентябре, когда общее число безработных граждан составило 4,8 млн человек. К середине января 2021 года количество безработных снизилось до 2,6 млн.