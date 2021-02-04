Решетников заявил, что цены на сахар и подсолнечное масло в России стабилизировались

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Цены на сахар в России снизились после заключения соглашений с производителями, цены на подсолнечное масло - стабилизировались, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - сказал Решетников.

"Но, конечно, вы дали поручение в первую очередь обратить внимание на меры экономического регулирования всех этих процессов. Поэтому был принят достаточно широкий пакет мер именно экономического регулирования", - добавил министр.