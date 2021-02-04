Путин потребовал не затягивать с предложениями по поддержке самозанятых

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова быстрее проработать возможные меры поддержки самозанятых граждан.

На встрече в четверг с руководителем ведомства глава государства констатировал, что "самозанятые - сектор, пострадавший прежде всего от пандемии". Решетников отметил, что уже имеет поручение Путина проанализировать ситуацию и предложить меры поддержки.

"Да, не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи", - указал президент.

Министр также сравнил положение дел в экономике РФ и других стран. Выслушав доклад Решетникова, глава государства подчеркнул, что в России, "по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах". Руководитель ведомства подтвердил такую оценку, заметив, что "это напрямую связано с теми мерами, которые были приняты". "Конечно", - уверен Путин.