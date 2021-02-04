Решетников: рост цен на продукты несет риски для макроэкономической стабильности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Рост цен на продукты питания несет риски для макроэкономической стабильности и доходов населения. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Уважаемый Владимир Владимирович, действительно приоритетными для нас сейчас являются вопросы цен. Мы в IV квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности", - сказал Решетников.

Он отметил, что правительством по поручению президента был принят комплекс мер, необходимых для улучшения ситуации.

"Первое - это, скажем так, меры административного несколько характера, это заключение соглашений с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам и у производителей, и в рознице", - пояснил министр экономического развития.

Путин при этом поинтересовался, сопровождались такие меры решениями по поддержке производителей.

"Да, разумеется, это все в комплексе, вместе с поддержкой производителей все эти административные меры запущены", - ответил Решетников.